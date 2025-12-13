4. Gülsin Onay piyano festivali yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) iş birliğiyle düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Gülsin Onay Piyano Festivali, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda müzikseverlerle buluştu.

Merhum Kıbrıslı trompet sanatçısı Gökmen Noyan anısına düzenlenen festival, üç gün sürdü.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışı, piyanist Gülsin Onay’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirdiği konserle yapıldı. Konsere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, KKTC Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile sanatseverler katıldı.

“Sanatsal yolculuğa ışık tutmayı amaçlayan bir eğitim platformu”

Açılışta konuşan KPKD Başkanı Rana Uluçay, festivali, trompet sanatçısı Gazimağusa sevdalısı Gökmen Noyan’ın anısına ithaf ettiklerini belirterek, Gökmen Noyan’ın müzik tutkusunu hatırlatarak onu sevgi ve saygıyla andıklarını vurguladı. Uluçay, festivalin yalnızca bir konser serisi olmanın ötesinde, genç yeteneklere ilham veren ve onların sanatsal yolculuklarına ışık tutmayı amaçlayan bir eğitim platformu olduğunu dile getirdi.

“Hep birlikte şarkı söylemeye, sanatla devam edelim”

Ardından konuşan KKTC Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, dördüncüsü düzenlenen böylesi anlamlı ve özel bir etkinlikte yer alarak, maddi manevi destek sağlamaktan duyduğu gururu paylaştı. Zaimağaoğlu, “Etkinliklere destek vermek, görevlerimiz arasında. Özellikle bir sanatçı olarak, sanatsal etkinliklerde doğru zamanda nerede olmanız gerektiğini bilirsiniz ve destek verirsiniz. Özelde Gazimağusa’da, genelde ise ada genelinde sanatla ilgili güzel bir şeyler yapıldığında sorumluluk bilinciyle çalışmaya hazırız” dedi.

“Bir gelenek”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, bir gelenek haline gelen resitali heyecanla beklediklerini aktararak, katılımcıları selamladı. Festivalin Gökmen Noyan anısına gerçekleştirilmiş olmasının etkinliğe önemli bir anlam kattığını belirterek, Gökmen Noyan’ı ve müzik tutkusunu katılımcılara aktardı.

“Festival” ve “Yarışma” olmak üzere iki bölümden oluşan etkinliğin festival bölümü, amatör ve yeni başlayan piyanistlere yaş sınırlaması olmaksızın sahne deneyimi kazandırırken; yarışma bölümü ise, profesyonel piyanistlerin yaş kategorilerine göre değerlendirildiği özel bir platform sundu.

Piyano Atölyeleri ve Konser Gerçekleştirildi

Etkinlik kapsamında ayrıca Gülsin Onay, Eser Öktem ve Tayfun İlhan tarafından yürütülen piyano atölyeleri gerçekleştirildi. Festivalde Alper Remzi Aydın tarafından verilen “Piyano ile Yaşam Boyu Gelişim” başlıklı seminer de düzenlendi.