Özden Selenge’nin “Baykuşlar ve Hatıraları Minyatürlerde” Sergisi 23 Aralık’ta açılıyor

Özden Selenge’nin Baykuşlar ve Hatıraları Minyatürlerde isimli sergisi Kültür Dairesi himayelerinde 23 Aralık Salı günü Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimine sunuluyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğulları’nın girişimiyle, ülkemizin duayen sanatçılarından Özden Selenge’nin Baykuşlar ve Hatıraları Minyatürlerde isimli 24. kişisel sergisi Kültür Dairesi himayelerinde 23 Aralık 2025 Salı günü Atatürk Kültür Merkezi’nde açılıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Özden Selenge’nin son dönem eserlerinden oluşturulacak sergide, sanatçının Mısır’dan papirüs ve Uzak Doğu’dan içinde ipek bulunan el yapımı kağıt ve ayrıca Bursa ipeği kullanarak, akrilik ve sulu boya ile oluşturduğu baykuş temalı 65 adet resmine yer verilecek. Son kişisel sergisi 2019 yılında açılan Özden Selenge’nin, 57. sanat yılındaki 24. kişisel sergisi olacak olan Baykuşlar ve Hatıraları Minyatürlerde isimli sergide, baykuş temalı resimlerinin yanı sıra sanatçının çoğunlukla el yapımı kağıt, akrilik, sulu boya, altın, gümüş ve bakır varak kullanarak oluşturduğu 20 minyatür tablosu da sergilenecek.

Kültür Dairesi himayelerinde açılacak sergi 16 Ocak 2026 tarihine kadar Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimine sunulacak.