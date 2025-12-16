“Görüşmelerin yeniden başlaması Kıbrıs’ta çözüm umudunu güçlendiriyor”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Kıbrıs sorununda olumlu gelişmeler olması halinde AKEL’in bunları destekleyeceğini, ancak çözüm yönünde olmayan tutumlara da karşı çıkacağını belirtti.

ASTRA radyosuna yaptığı açıklamada Hristodulidis ve Erhürman ile Maria Holguin arasında gerçekleştirilen görüşmeye de değinen Stefanu iki lider arasında görüşmelerin yeniden başlamasının olumlu bir gelişme olduğunun altını çizdi ve çözümün önemli bir unsuru olan siyasi eşitliğe yapılan özel vurguya işaret ederek, siyasi eşitliğin üzerinde anlaşmaya varılmış olan bir konu olduğunu ve dönüşümlü başkanlığı, görev süreleri konusunu, çapraz ve ağırlıklı oyu, Bakanlar Kurulu’nda her toplumdan bir olumlu oy ilkesini kapsadığını ifade etti.

Üzerinde anlaşmaya varılmış olan konular arasında merkezi hükümetin yetkilerinin de bulunduğunu hatırlatan Stefanu görüşme sonrasında yapılan Birleşmiş Milletler açıklamasında iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne açık bir atıf olmamasının Cumhurbaşkanı’na sorulması gereken bir konu olduğunu; ancak BM kararlarına atıf yapıldığını ve bu kararların iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne işaret ettiğini belirtti.

Aynı zamanda Nikos Hristodulidis’in NATO üyelik hakkında Politico’ya yaptığı açıklamaları da değerlendiren Stefanu, Sayın Hristodulidis’in Kıbrıs sorununun çözümünün öncelikli bir gündem haline geldiğini görmediğini söyledi.

NATO’nun bir araç olarak kullanılmasıyla Kıbrıs sorununun arzuladığımız şekilde çözülemeyeceğini Sayın Hristodulidis’in görmediğini de belirten Stefanu, aynı zamanda sorunun Birleşmiş Milletler çerçevesinden çıkması halinde çok ciddi sorunlarla karşılaşılacağı uyarısında bulundu.

Ayrıca Kıbrıs sorununu iyi bilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görevdeyken sorunun çözülmesinin Kıbrıs’ın yararına olduğunu vurgulayan Stefanos Stefanu BM Genel Sekreteri’nin 2017’de belirttiği gibi, çözüme ulaşmak için geriye kalan “son bir milin” geçilmesi için bu mesafenin büyümemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Stefanu üzerinde anlaşmaya varılmış olan konuların yeniden tartışmaya açılması halinde, müzakerelerin kalınan yerden başlayamayacağını ve bu mesafenin daha da büyüyeceğini konusunda uyardı.

Müzakerelerin yeniden başlaması için mevcut çıkmazın aşılması ve bunun için de iki tarafın nereden başlanacağı konusunda uzlaşması gerektiğini söyleyen AKEL Genel Sekreteri Stefanu BM Genel Sekreteri yeni bir konferans düzenleme niyetini ortaya koyduğu andan itibaren bunun gerçekleşeceğini öngörüsünde bulunarak, hiç kimsenin bu konferansa katılmayı reddedemeyeceğini belirtti.