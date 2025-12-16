'Imagine' Programı Ocak ayında yeniden başlıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, çerçevesinde yapılan değişiklikler ve okullara yeniden gönderilen genelgelerin ardından, iki toplumu kapsayan Imagine programının Ocak ayında yeniden başlayacağını doğruladı.

Kıbrıslı Rum Eğitim Bakanı Athena Michaelidou, Politis Radyosu'nda yaptığı açıklamada, son aylarda bakanlığın desteğini sessizce geri çektiği yönünde ortaya çıkan endişelerin ardından programın yeniden başlatılacağını doğruladı.

Bakanlık ayrıca Cyprus Mail'e , okulların programı ve katılım prosedürlerini özetleyen resmi genelgeleri tekrar alacaklarını doğruladı.

Imagine programı, 2016 yılından bu yana, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın finansmanıyla ve iki toplumlu eğitim teknik komitesinin himayesinde, tarihsel diyalog ve araştırma derneği (AHDR) tarafından uygulanıyor.