Yabancı uyruklu şahsın evlilik yoluyla vatandaşlık talebi reddedildi

Güneyde Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıyla evli olan yabancı uyruklu bir şahsın vatandaşlık verilmemesi konusunu mahkemeye taşıdığı, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin ise “evlilik yoluyla otomatik vatandaş olunamayacağı” kararını verdiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Cumhuriyeti Hukuk Dairesi’nin, yabancı uyruklu bir kişinin evlilik yoluyla vatandaşlık konusunda açtığı ve nihayetinde temyiz yoluyla Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilen davası konusunda yaptığı açıklamaya yer verdiler.

Anayasa Mahkemesi’nin, 10 Aralık tarihinde açıkladığı kararla, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıyla evli bir yabancı uyruklunun, Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nde, vatandaş yapılmaması sebebiyle açtığı davayı reddetmesini onayladığı belirtildi.

Konuya ilişkin Hukuk Dairesi’nin ise dün yaptığı açıklamada, adanın güneyinde evlilik yoluyla otomatik vatandaşlık alma durumunun olmadığı, yabancıların vatandaş olmalarına ilişkin nihai kararın Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nca verildiği belirtilirken, söz konusu yabancının aile içi şiddet geçmişi olduğu da ifade edildi.