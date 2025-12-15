Yılın en kısa gününü kısa filmlerle kutlamaya ne dersiniz?

Kültür Bakanlığı'na bağlı Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi'nin yıllık etkinlik programında yer alan ve Rialto Tiyatrosu ile ortaklaşa düzenlenen Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali (ISFFC) Ödüllü kısa filmleri 21 Aralık'ta (Le Jour le plus Court) resmi Dünya Kısa Film Günü'nde Lefkoşa'daki Kosmikon Kentro Antonakis'te düzenlenecek gecede Lefkoşalı sinemaseverlerle buluşacak. İzleyicilere alternatif bir sinema deneyimi yaşama ve uluslararası + ulusal ISFFC 2025 yarışmalarından ödüllü filmleri izleme fırsatı sunacak etkinlik saat 19:30’da başlayacak. VOID Team tarafından müzik de yapılacak gecedeki filmler orijinal dilinde ve İngilizce-Yunanca altyazı ile gösterilecek.

Etkinlik Programı

Man Number 4 (Yön:Miranda Pennell)

10′ – United Kingdom (Best Documentary Award)

Prelude to a Supernova (Yön: Christos Artemiou)

27′,Greece,Cyprus(1.Prize for Best Cypriot Film,

“Dinos Katsouridis”Best Director & Best Performance Award)

The Visit (Yön:Louis Patsias)

9′,Cyprus(Best Performance Award)

God is Shy (Yön: Jocelyn Charles)

15′ – France (Second Prize for Best Short Film)

The Archive of Grigoris Antoniou

Theopisti Stylianou Lambert & Alexia Achilleos

13′ – Cyprus, (Second Prize for Best Cypriot Film)

Blue Heart (Yön: Samuel Suffren)

15′ – Haiti, France,(First Prize for Best Short Film)

Noi (Yön: Neritan Zinxhiria)

15′ – Greece,(Best Eastern Mediterranean Film Award)

Overnight Coup (Yön:Marina Xenofontos)

16′ – Cyprus,(Best Cinematography Award)

Skin on Skin (Yön: Simon Schneckenburger)

29′ – Germany, (Best Director Award)