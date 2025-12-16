Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun “su tasarrufu” temalı resim sergisi Gazimağusa Belediyesi’nin zemin katında açıldı

Canbulat-Özgürlük Ortaokulu’nun yeşil okullar projesi kapsamındaki çalışmalarından biri olan su tasarrufu temalı “Can Suyu” isimli resim sergisi, Gazimağusa Belediyesi'nin giriş holünde bugün açıldı.

20 öğrencinin çizdiği resimlerden oluşan sesim sergisi 23 Aralık tarihine kadar açık olacak.

GMB'den yapılan açıklamada, sergiye katılan öğrencilere katılım belgesi de verilen etkinlikte, okulun müzik öğretmenleri Ece İrfanoğlu ve İrfan İrfanoğlu müzik dinletisi sundu.

GMB Başkanı Süleyman Uluçay, belediyenin giriş alanının 10 Kasım’da da Canbulat Ortaokulu tarafından sergi alanı olarak kullanıldığını belirterek, bunun belediyede açılan ikinci sergi olduğunu, okulun hem Gazimağusa şehrinde hem de belediyenin tarihinde yer edindiğini söyledi.

Bu güzel örneğin bundan sonra da artarak devam etmesini dileyen Uluçay, Canbulat-Özgürlük Ortaokulu’nun son dönemlerde önemli başarılar elde ettiğini ve örnek olduğunu ifade etti.

Uluçay, sanatsal üretimleri için öğrencilere, projede emeği olanlara ve okul müdürüne teşekkür etti.

Soyer: “Projenin temel amacı önce öğrencilerde, sonra halkta çevre bilincini aşılamak”

Okulun Müdür Muavini ve Proje Koordinatörü Leman Soyer, Yeşil Okullar Projesi kapsamında hazırlanan Can Suyu isimli serginin amacının yeşil okullar projesinin bir bacağı olan su tasarrufunun önemini vurgulamak olduğunu, projenin temel amacının önce öğrencilerde sonra halkta çevre bilinci, oluşturmak, doğal kaynakları korumak, çevreyi temiz tutmanın önemini anlatmak olduğunu belirtti.

Soyer, eserlerin yaratılmasında öncülük yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuğba Genç’e, geri dönüşüm için depolama alanları, çiçek bağışı ve ulaşım sağladıkları için Gazimağusa Belediyesine teşekkür etti.

Soyer, GMB’nin “temiz okul temiz şehir” projesinin çocukların eğitimine öncelik verildiği, bu projede de gönülden çalışacaklarını söyledi.

Öğüt: “Dünyada birçok sorunda sanatın çözüm konusunda önemli rolü var”

Okul Müdürü Sedat Öğüt, okulun 50. yılı olması nedeniyle, birçok proje yaptıklarını, bu yıl projelerinin sadece okulda kalmasını değil halka da yayılmasını istediklerini ifade ederek, 10 Kasım’daki sergiden sonra ikinci sergi için kendilerine kapılarını açan belediyeye teşekkür etti.

Ülke olarak kıt kaynaklara sahip olunduğunu, bunlardan birinin de su olduğunu, öğrencileri su konusunda bilinçli olarak geleceğe taşımak istediklerini ifade eden Öğüt, dünyada birçok sorunda sanatın çözüm konusunda önemli rolü olduğunu ifade etti.

Öğüt, Yeşil Okullar Projesi Koordinatörü Leman Soyer, Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuğba Genç’e ve yüreklerinden akan renkleri tuallere yansıtan öğrencilere, müzik öğretmenleri Ece ve İrfan İrfanoğlu’na ve Başkan Uluçay’a teşekkür etti.