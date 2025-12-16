“Ekonomi Bakanlığı bizler için yok”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasına, “Her dönem anlamını henüz bulamadıkları, neden bu kabine içine yerleştirildiğini bilemedikleri Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini konuşmak zorunda kaldıkları” sözleriyle başladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan Solyalı, ekonomide Nobel ödülü kazanan Daron Acemoğlu’nun, “ekonomik refahın; siyasi iktidarın nasıl örgütlendiği ve kurumların nasıl tasarlandığıyla ilgili olduğu” yönündeki görüşüne işaret etti.

Ekonomiden kaynaklanan sorunların bedelinin halka ödettirildiğini kaydeden Solyalı, üretim kapasitesinin sınırlandırıldığını savundu. “Türk Lirası kullanımının bize yarattığı daralmayla alakalı herhangi bir adımınız var mı? Bizler bu yükün altında nasıl ezilmeyeceğiz?” diye konuşan Solyalı, bu konuda bir şeyler yapılıp yapılamayacağını sordu.

Yoksullaşmanın derinleştiğini savunan Solyalı, turizm ve yüksek öğrenim alanlarına da değinerek, itibar kaybı nedeniyle yüksek öğrenimin artık riskli bir alan olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Konuşmasında İstatistik Kurumu verilerine de değinen Solyalı, “Her yüz gençten 13’ü işsiz” dedi. Enerji teşvikleri kapsamında ödenen rakamları eleştiren Solyalı, “Nasıl bir destekle üreticiyi destekliyoruz?” diye sordu.

Ürün Solyalı, “Yarı yarıya düşen ihracatı desteklemiyoruz ve neden olduğunu bilmiyoruz. Zarar yazan şirketlerin neden zarar yazdığını bilmiyoruz, teşvik sistemimizde en büyük girdi maliyeti olan enerjiye ciddi destek veremiyoruz.” dedi. Solyalı, çek yasaklı tüzel ya da özel kişilerin piyasayı zora soktuğunu da belirtti.

“Makasın ne kadar açıldığı ve bu dengesizliğin sosyal bir sorun haline gelmesi konusunda Ekonomi Bakanlığı'nın söyleyeceği bir şey yok mu?” ifadelerini kullanan Solyalı, elektronik etiket sistemi konusunu da ele aldı.

Asgari ücret tartışmalarının her dönemin gündemi olduğunu kaydeden Solyalı, alım gücünü dengeleyecek ve rahatlatacak bir formül ortaya konmadığını söyledi.

“Market fiyatlarının artışı denetleme noktasında bir yetki kullanmıyorsunuz. Asgari ücret artmadan market fiyatları artıyor” şeklinde konuşan Solyalı, Ekonomi Bakanlığı’nın bu konuda sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Solyalı, “Ekonomi Bakanlığı, bizler için yok.” Dedi.