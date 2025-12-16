“Enflasyon sepeti ihalesinde bile yolsuzluk kokusu var”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, bakanlığın bütçesinin yetersiz olduğunu kaydetti.

Bakanlığın altının boşaltıldığını ve bu nedenle en düşük bütçeye sahip bakanlık konumuna getirildiğini dile getiren Şahiner, hükümet bütçesindeki faiz giderlerinin 6,5 milyar TL’ye ulaşmasının mali yapının toparlanmasını imkânsız hale getirdiğini söyledi.

Ticaret Dairesi Yasası’nın elden geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Şahiner, hayat pahalılığının aşağıya çekilmesi için bakanlığın gerekli çalışmaları yapması ve dairelere verilen yetkileri kullanması gerektiğini kaydetti. Şahiner, elektronik etiket uygulamasının ne aşamada olduğu konusunda da bilgi istedi.

Yerinden söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, elektronik etikette birim fiyatlarının görülebileceğini ve gerekli çalışmanın bakanlıkla paylaşıldığını ifade etti.

Şahiner, ülkenin enflasyon sarmalı içinde olduğunu belirterek, devletin ve ilgili bakanlığın elindeki envanterleri etkin şekilde kullanması gerektiğini söyledi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, enflasyon sepetini belirleyecek anketin ihalesinde bile “yolsuzluk kokusu” olduğunu ileri sürerek eleştiride bulundu. Şahiner, ülkede üretilen ürünlerin hem ülkeye hem de diğer sektörlere katma değer sağlaması ve uygun maliyetle piyasaya sunulması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yerli üretimde yaşanan hayat pahalılığının, ülkede üretilen ve piyasaya sunulan ürünlerin fiyatlarının bu denli yüksek olmasının temel nedeni olduğunu belirten Şahiner, “Üreticiyi korumak zorundayız.” dedi.

Sanayi bölgelerine de değinen Şahiner, gençlerin bu bölgelerde tutulması gerektiğini vurguladı. Hal Yasası kapsamındaki ürünlere dikkat çeken Şahiner, satışların peşin olması gerektiğini kaydederek, üreticinin aylarca emek vererek ürettiği ürünün karşılığını gecikmeden alması gerektiğini söyledi.

Özelleştirmeler konusuna da değinen Şahiner, Güngör Katı Atık Çöplük Alanı Özelleştirilmesi ihalesinin Özelleştirme Yasası kapsamında yapıldığını ifade etti.

Limanlarla ilgili ihalenin çok önemli ancak “bıçak gibi” olduğunu belirten Şahiner, “Dikkatli kullanılmazsa kendinize zarar verirsiniz.” dedi.

Akaryakıt otomasyon sistemiyle birlikte ülkeye gelen tüm akaryakıtın artık online olarak izlenebildiğini kaydeden Şahiner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun santrallerdeki üretim maliyetlerinin belli olduğunu ve kuruma da otomasyon sistemi kurulması gerektiğini söyledi.