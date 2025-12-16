Geçitkale-Serdarlı Belediyesi mandıralarda kapsamlı önlem başlattı

Ülke genelinde şap hastalığının tespit edilmesi üzerine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı tedbir seferberliğine Geçitkale-Serdarlı Belediyesi de aktif olarak katıldı.

Bakanlıkça tüm belediyelere gönderilen önlem talimatları doğrultusunda, Belediye ekipleri köylerdeki mandıralarda bulaş riskini ortadan kaldırmak için denetimlerini ve dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı.

Belediye ekipleri sahada

Şap hastalığının yayılma riskine karşı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın hızla harekete geçerek belirlediği karantina ve hijyen protokolleri, vakit kaybetmeksizin tüm yerel yönetimlere ulaştırıldı. Bu kapsamda, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ekipleri derhal sahaya inerek özellikle hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde ve mandıralarda titiz bir görev yürütmeye başladı.

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım:

“Hastalığın yayılmasını durdurmak önceliğimiz”

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları bizzat yerinde inceleyerek bir açıklama yaptı. Başkan Kasım, hastalığın bölgedeki hayvan popülasyonuna ve ekonomiye zarar vermesini engellemenin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

Kasım, açıklamasında şunları kaydetti:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığımızdan gelen talimatlar doğrultusunda ekiplerimiz alarm durumundadır. Hastalığın bölgemizdeki mandıralara ve köylere yayılma potansiyelini tamamen ortadan kaldırmak için 7/24 esasına dayalı çalışıyoruz. Tüm hayvan üreticilerimizi, ekiplerimizle iş birliği yapmaya ve Bakanlık tarafından bildirilen hijyen ve karantina kurallarına azami ölçüde uymaya çağırıyorum. Halkımızın sağlığı ve hayvan varlığımızın korunması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.”

Kasım, vatandaşların şüpheli durumları belediyeye bildirmesinin önemini bir kez daha hatırlatarak, hastalığın kontrol altına alınana kadar denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.