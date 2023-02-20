"Sadece İsias Otel davasına gizlilik kararı getirildi”

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, Türkiye’deki FOX TV’ye yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yıkılan binalarla ilgili başlatılan yüzlerce soruşturma arasından sadece İsias Otel’in dosyasında gizlilik kararı alındığına dikkat çekti.

Adıyaman’ın İsias Otel enkazında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerinden oluşan toplam 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili otel sorumluları Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye çıkarılan Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ulviye Bozkurt ile Şule Özbek ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşanan büyük acı sonrasında hem Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetim, hem de kişisel olarak bir çok avukat İsias Otel yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunurken, Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’un yargılanacağı süreçle ilgili dosyaya gizlilik kararı getirilmişti.