Ülkede greve saygılı olduklarını ancak ertelemelerine rağmen grevi kırmak için başka eylemler yapıldığını savunan UBP-DP-YDP Hükümeti Başbakanı Ünal Üstel, bu konuda yasal soruşturma neyse yapılacağını açıkladı.

“Sabotaj” iddiaları olduğuna işaret eden ve ‘bunun hoş bir olay olmadığını’, kimsenin ülkede hayatı bozmaya hakkı olmadığını söyleyen Üstel, “Eylem yapılsın ama sabotaj varsa hükümeti karşılarında bulacaklar, herkesi sağduyulu olmaya çağırıyorum, sağduyulu olalım, ülke için birlik beraberlik içinde olalım” dedi.

UBP-DP-YDP Hükümeti Başbakanı Ünal Üstel, ülkede elektrik konusunda sıkıntı olduğunu, uzun zamandır yatırım yapılmadığını ve AKSA şirketinden alım yapıldığını söyledi.

Eski yıllardan itibaren bu alımın sürdüğünü ancak bu olmasaydı bugün Kıbrıs’ın güneyine bağımlı olunacağını savunan Üstel, elektrik kurumundaki sıkıntılara “neşteri vurduklarını”, bakımlar ve alımları Türkiye’nin üstlendiğini, kuruma bir kuruş tamir, parça parası ödetmediklerini, yakıt navlun ücretini de üstlendiklerini söyledi.

Üstel, enerjide sıkıntı olduğunu, bu yüzden ülkenin geleceğini düşünüp adım atmak zorunda olduklarını belirtti.

Bu çerçevede “kablo ile elektriğin ülkeye getirilmesinin hayati önem taşıdığını” savunan Üstel, “Kablo ile ülkeye elektrik gelmesi şarttır. Bu sayede enterkonnekte sisteme geçiş olacak ve Türkiye ile Avrupa Birliği havuzuna ortak olacağız. Bu havuza elektrik verir duruma gelmek istiyoruz. Ülkemizde Güneş enerjisi, çevreci elektrik üretiminin önünü açacağız. Şu anda üretim fazlası var evlere bile izin veremiyoruz. Bu yöndeki çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Ülkede greve saygılı olduklarını ancak ertelemelerine rağmen grevi kırmak için başka eylemler yapıldığını ifade eden Üstel, bu konuda yasal soruşturma neyse yapılacağını kaydetti.

“Sabotaj” iddiaları olduğunu ve bunun hoş bir olay olmadığını, kimsenin ülkede hayatı bozmaya hakkı olmadığını söyleyen Üstel, “Eylem yapılsın ama sabotaj varsa hükümeti karşılarında bulacaklar, herkesi sağduyulu olmaya çağırıyorum, sağduyulu olalım, ülke için birlik beraberlik içinde olalım” dedi.

Kablo ile elektrik gelmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını da söyleyen Üstel, deprem acısının geçmediğini, o yüzden bundan sonra halkın mutlu, refah olması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.