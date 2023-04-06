KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in, elektrik kesintileriyle ilgili EL-SEN’i “sabotaj” iddiasıyla suçlamasına ilişkin Meclis kürsüsünde konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sabotaj iddiasını ispatlamazsanız, sabotajı yapan sizsiniz!” dedi.

Erhürman, “Sabotaj meselesinde çok açık şekilde yükümlülük altındasınız. CTP olarak tavrımız net; sabotaj yapan cezasını çekmeli. Kimse bunun arkasında durmaz. Ama Başbakan olarak görevlendirilen kişi çıkıp da sabotaj derse, ispatlamak zorundadır” ifadelerini kullandı.

ERhürman, “İspatlanmadığı noktada, kendisinin sabote ettiği ortaya çıkar. Böyle büyük lokmalar yutarken 9 boğumdan geçirmek gerek. Varsa böyle bir şey arkasında durmayız. Ama aksi takti4rde yemezler. Bu kürsüden bugün bunu açıklamak zorundasınız” şeklinde konuştu.

“Tüm sendikalar, örgütler, STÖ’ler, herkes Rumcu, bir siz tamam?”

Öte yandan, yine Üstel’in bu yasa tasarısına karşı çıkanları “Rumculuk” ile suçlamasına değinen Erhürman, “Son zamanlarında Ünal Bey’in konuşma metinlerini yazan arkadaş ya değişti ya da o arkadaşın kafası döndü. Böyle bir tartışmayı bile paçavraya dönmüş sefil Rumcu bilmem ne tezi üzerinden açmaya çalışırsanız meselenin rengi çok değişir. Tüm sivil toplum örgütleri, sendikalar, herkes Rumcu, bir siz mi tamamsınız?” diye sordu.