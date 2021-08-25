Sabah saatlerinde sis beklentisi

Bölgede etkili olan sıcak hava, hafta boyunca devam edecek.

Meteoroloji Dairesi’nin, 26 Ağustos-01 Eylül tarihleri arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu, hafta sonu ise sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 - 40 derece ve sahillerde 33 - 36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

