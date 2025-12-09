İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, olumsuz hava koşullarının yol açtığı taşkın ve felaketlere rağmen Meclis Genel Kurulu’nun açık kalmasını savundu.

Bakan Oğuz, “Saat başı fotoğraf alıyoruz, arada gideceğiz” ifadeleriyle durumu savundu. Oğuz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu ülkede bir devlet var. Devlet sahadadır. Ben ne yapıyorum? Sabah bize söylendi, Lefkoşa Devlet Hastanesi ile ilgili bir çalışma başlatıldı. İki taraftan sorunun giderilmesi için çalışılıyor. Saat başı fotoğraf alıyoruz. Arada yine gideceğiz. Meclis de çalışacak. Akşam saatlerinde yağmurun yeniden başlaması ve barajın taşması halinde ne yapabilirsiniz? Halkın tahliyesiyle ilgili planlama yaparsınız. Yaptık. Çalışıyoruz.”