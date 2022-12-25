Saat 13.00 itibarı ile ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 32,58

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine ülke genelinde saat 13.00 itibarıyla katılımı oranı yüzde 32,58 olarak açıklandı.

YENİDÜZEN’in Yüksek Seçim Kurulu’ndan aldığı verilerde, şimdiye dek en yüksek katılım Lefkoşa ve İskele bölgesinde oldu, bunu sırasıyla Lefke, Güzelyurt, Mağusa ve Girne takip etti.

İlçelere göre, saat 13.00 itibariyle katılım oranları şöyle:

Ülke Geneli: % 32,58

Lefkoşa: % 37,08

Girne: % 27,70

Mağusa: % 30,59

İskele: % 34,89

Güzelyurt: % 31,80

Lefke: % 33,40