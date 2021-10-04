S.Denktaş: Anıt mezarın çevre düzenlemesini yarın başlatıyoruz

Demokrat Parti (DP) milletvekili Serdar Denktaş, babası, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının çevre düzenlemesi için yarın çalışmaya başlayacaklarını duyurarak, belediyelere ve halka çalışmalara katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Denktaş, “Fidan, tohum, gübre ve kol gücü en önemli ihtiyaçtır. Vefalı insanımızın çapasıyla küreğiyle, kimisinin bilgisi ve el becerisiyle orayı kısa sürede bugünkünden daha iyi bir noktaya ulaştırabileceğimizden eminim” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden “Denktaş Anıtı Çevre Düzenleme İnisiyatifi” başlığıyla açıklama yapan Denktaş, açıklamasında “Vefasızlardan herhangi bir adım beklemeksizin biz o bölgenin temizlenmesi, ağaçlandırılması ve düzenlenmesi için çalışmaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Denktaş, yarın sabah saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Parkı’nda olacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yapan Serdar Denktaş, çevreyle ilgili düzenlemenin bir günde tamamlanamayacağını sadece yarın değil, devamlı orada olacaklarını söyledi.

Denktaş, yarın temizlik, daha sonraki günlerde de çimlendirme ve peyzaj çalışması yapacaklarını kaydetti.

Serdar Denktaş, 3 Eylül’de, yine sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmış, anıt mezar konusuna duyarsızlığın devam etmesi halinde babasının naaşının aile mezarlığına nakli için hukuki işlemleri başlatma konusunda avukatlara yetki vermek durumunda kalacaklarını belirtmişti.

Bu konuda adım atılıp atılmadığının sorulması üzerine Denktaş, gerekli talimatların verildiğini ancak yarın başlatacakları çalışmalar kapsamında yol katledilmesi durumunda buna gerek kalmayacağını söyledi.

Denktaş, hükümetten artık hiçbir beklentilerinin kalmadığını da sözlerine ekledi.

Birçok vatandaşın yorumlarıyla Serdar Denktaş’a destek belirttiği 2 Ekim tarihli, çağrı nitelikli sosyal medya mesajı şöyle:

“Kurucu Cumhurbaşkanımızın ebediyete intikalinin 10’uncu yılına girerken o bölgenin atıl bırakılmasına yönelik tepkimizi bir süre önce ortaya koymuştum... Maalesef yaklaşan yerel seçimler nedeniyle, LTB iktidar partilerinden birine ait olmadığı için, konu tam anlamı ile seçim malzemesi meselesine dönüştürülmüş ve anladığımız kadarı ile seçim yasaklarının başlamasına kadar konu ertelenecektir.

5 Ekim Salı günü, sabah saat 10.00’dan itibaren, vefasızlardan herhangi bir adım beklemeksizin biz o bölgenin temizlenmesi, ağaçlandırılması ve düzenlenmesi için çalışmaya başlıyoruz. Başta LTB olmak üzere tüm belediyelerimizden ve halkımızdan katkı bekliyoruz... Bu aşamada fidan, tohum, gübre, ve kol gücü en önemli ihtiyaçtır. Vefalı insanımızın çapasıyla küreğiyle, kimisinin bilgisi ve el becerisiyle orayı kısa sürede bugünkünden daha iyi bir noktaya ulaştırabileceğimizden eminim. Tüm hayatını halkına adamış liderimize vefasızlık yapanlara inat Cumhuriyet Parkı ve Cumhuriyetin Kurucu Denktaş'ın istirahat alanı yeşil ve yaşayan bir çevreye kavuşturulacaktır. Varsın birileri kurultay ve seçim derdiyle gün geçirmeye devam etsin. Biz ordayız.”