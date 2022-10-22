Rüzgârın etkisiyle kopan ağaç, aracın üzerine devrildi

Zeytinlik'te bir ikametgahın içerisinde bulunan akasya ağacı rüzgârın etkisiyle kökünden koparak yol kenarında park halinde bulunan aracın üzerine devrildi.

Polisten verilen bilgiye göre bu sabah saat 06.00 sıralarında Zeytinlik'te, Öğretmen Saffet Özmenek Sokak üzerinde bir ikametgahın bahçesinde bulunan aksaya ağacı rüzgârın etkisiyle kökünden kopup bahçe dışında yol kenarında park halinde bulunan bir aracın üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araç üzerinden kaldırıldı.