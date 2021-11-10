Rüzgar hızı saate 117 kilometreye kadar ulaştı

Kıbrıs'ta etkili olan rüzgarın hızı saatte 117 kilometreye kadar ulaştı. Lefkoşa’nın güneyi ile Mağusa arasındaki bölgede 9 bofor kuvvetine ulaşan şiddetli rüzgâr olumsuzluklara neden oldu.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yaptığı açıklamada, Boğaz, Kalkanlı, Kaleburnu ve Serdarlı’da rüzgarın hızının 100 kilometrenin üzerine çıktığını belirtti.

Batı kesimlerimde şiddetini azaltan rüzgarın, bugün saat 15.00’e kadar iç ve doğu kesimlerde fırtına, yer yer şiddetli fırtına şeklinde eseceğini belirten Buran, “Rüzgar bugün öğleden sonra etkisini kaybedecek ama durmayacak” dedi.

Buran, rüzgarın yarın öğleden sonraya kadar kuvvetli, yer yer fırtına şekilde esmesinin beklendiğini kaydetti.

“Toz geliyor”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Ortadoğu üzerinden yer rüzgarlarıyla taşınacak toz zerreciklerinin bugün saat 18.00’den cumartesi gece yarısına kadar ülkede etkili olacağını da açıkladı.

Sıcaklık konusunda da bilgi veren, termometrelerin dün 31, bugün 22 dereceyi gösterdiğini söyleyen Buran, hava sıcaklığının bir günde 8-9 derece düştüğünü belirtti.

Şiddetli rüzgar olumsuzluklara neden oldu

Bu arada sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar Lefkoşa’nın güneyinde ile Mağusa arasındaki bölgede 9 bofor kuvvetine ulaşan şiddetli rüzgârlar olumsuzluklara neden oldu.

Kıbrıs radyosuna göre Lefkoşa kazası Strovolo, Engomi ve Büyükkaymaklı bölgelerinde rüzgarın şiddetiyle ağaçlar yerlerinden söküldü, düşen gövdeler trafiği olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde Tseri-Marki arasındaki sazlık alanda yangın çıktı, İtfaiye’nin gayretiyle söndürüldü. Larnaka, Limasol ve Lefkoşa’da elektrik kesintileri de yaşandı.

Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin 8 bofor gücünde fırtına beklendiği uyarısı yapmasına rağmen rüzgarın şiddeti öğle saatlerinde Lefkoşa’nın güneyi ve Mağusa arasında 9 bofor kuvvetine dayandı. Şiddetli rüzgarların gece boyu devam edeceği bilgisi de geçildi.

Hava sıcaklığı düşüyor... Yağmur beklenmiyor

Geçtiğimiz günlerde 30 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığının ileriki günlerde 22-25 derece dolaylarında olması, bugün etkili olan şiddetli rüzgarın yarın da “fırtınamsı” şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, hava, yarından itibaren yüksek basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak, açık az veya parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 22 - 25 derece Santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yarın fırtınamsı esecek.