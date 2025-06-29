Rusya'dan Ukrayna’ya en büyük hava saldırısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "üçünü tur müzakereler için İstanbul'u işaret etmesinin ardından Rusya bir kez daha Ukrayna'yı vurdu.



Şimdiye kadarki en büyük hava saldırısı olarak kayda geçen saldırıda Rusya 477 insansız hava aracı ve 60 balistik füze kullandı. Ukrayna makamları yaralanan sivillerin olduğunu belirtti. Bir F-16 pilotunun da hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rusya'nın hedefinde bu kez Ukrayna'nın Simila kenti vardı. Saldırıda dokuz katlı bir bina ciddi hasar aldı, yanında bulunan bir kolej de saldırıdan etkilendi. Enkaz altında kalan Ukraynalıların da çıkarıldığı belirtildi.



Ukrayna ordusu da söz konusu saldırıya dair açıklamalarda bulundu. "Bu savaş başladığından bu yana bu şekilde kaybedilen üçüncü F-16 oldu" denildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de saldırıya ait görüntüler paylaşarak açıklamalar yaptı. Moskova'ya yönelik baskıyı artırma çağrısını ve ülkesinin daha güçlü bir hava savunmasına duyduğu ihtiyacı yineleyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmesi gerekiyor." diyerek ABD ve Batı'ya seslendi.