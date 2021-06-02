‘Rüşvetle yurttaşlık’ soruşturmasına 1 tutuklu: Polis : Silahla ses kaydı aldı, gazeteye yolladı

‘Rüşvet karşılığında yurttaşlığa’ yönelik başlayan polis soruşturması derinleşti.

Polis olayla ilgili 53 yaşındaki K.B isimli kişiyi, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “özel hayatın gizliliği”, “şiddet kullanma tehdidi” ve “mülke tecavüz” suçlamasıyla tutukladı.

Polis Basın Subaylığı, isminin baş harfleri K.B olan kişinin, 26 Mayıs tarihinde saat 14:00 sıralarında, B.İ.’nin evine gittiğini, alacak verecek konusunu konuştukları esnada, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu silahı doğrultup şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Yapılan araştırmada K.B’nin daha sonra B.İ.’ye ait cep telefonuna vatandaşlık işlemlerini nasıl yaptığını anlattıran ses kaydını çektirip, kendi kullanımındaki cep telefonuna gönderdiğini kaydeden polis, bu kaydın bir gazeteye ait haber sitesinde yayınlanmasını sağlandığını tespit etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

