Rüşvet sahtekarlık yozlaşma

YENİDÜZEN ÖZEL

“Sahte diploma ve rüşvet” suçlamaları doğrultusunda yürütülen operasyon “devletin” her kademesine yayıldı. Aralarında eski bakanlar, müsteşarlar ve YÖDAK’ın önde gelen isimlerinin yer aldığı zanlı listesine Mağusa Polis Müdürü Barış Sel de eklendi…

Terfi için “sahte diploma” temin ettiği düşünülüyor

Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı; 3 gün tutukluluk aldı. Polis, Sel’in Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki ‘İşletme Yönetimi Bölümü’nden “usulsüz şekilde” yüksek lisanstan mezun edildiğini söyledi. “Alınan diplomalar terfi yönünden artı puan sağlıyor” diyen polis, barem içi artışla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kayıp telefon sarayda mı?

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın güvenlik koruması, polis çavuşu Şerif Avcil Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı, 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verildi. Polis, Avcil’i karakola davet ettikleri cep telefonunun, karakola geldiğinde “kaybolduğunu” söylediğini belirtti, telefonu bulmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Zanlının uzun saatler geçirdiği Saray’da, polisin arama yapıp yapmadığı bilinmiyor…

YÖDAK Genel Sekreteri 6 gün daha tutuklu

YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker, Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı, 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verildi. Refiker, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne Tıp Fakültesi açılmasını hızlandırmak için para ve airpods kulaklık rüşvet almakla suçlanıyor…

Bugüne kadar kimler, neden tutuklandı?

1. Kooperatif Şirketler Mukayyidi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Müsteşarı Çelebi Ilık: Sahtekarlıkla suçlanıyor.

2. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri ve Küçük Ortak Serdal Gündüz: Sahtekarlıkla suçlanıyor.

3. KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, UBP’li Eski Bakanı Kemal Dürüst: Sahtekarlıkla suçlanıyor.

4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Müdürü Meray Dürüst: Sahtekarlıkla suçlanıyor.

5. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam: Sahtekarlıkla suçlanıyor.

6. YÖDAK eski üyesi ve eski başkan yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler: Rüşvet almakla suçlanıyor.

7. YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı: Rüşvet almakla suçlanıyor.

8. Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel: Sahtekarlıkla suçlanıyor.