Rüstem’s Art Galery’de “Path of a Soul” ve “Fragments From Cyprus” sergileri

Veysi Soyer’in son dönem resim çalışmalarından oluşan “Path of a Soul” isimli resim sergisi ve “Fragments From Cyprus” başlığı altında topladığı Kıbrıs fotoğraflarından oluşan dia koleksiyonu sunumu Bedia Kale’nin küratörlüğünde 20 Ocak Cuma 18.00’de Rüstem’s Art Gallery’de yer alacak.

Yapılan açıklamaya göre, Soyer’in “Path of a Soul” sergisinde kırmızı, mavi, siyah ve toprak serisi temalarından oluşan bir seçki yer alacak. Sergi iki hafta boyunca Rüstem’s Art Gallery’de izlenebilecek.

Sergi açılış gecesi Soyer’in “Fragments From Cyprus” başlığı altında sunacağı dia sunumunda, 1980’li yıllardan başlayarak 1990’ların ortalarına kadar Kıbrıs’ta çekmiş olduğu fotoğrafların yanı sıra adaya ziyarete gelen fotoğraf sanatçılarından derlediği bir seçki yer alacak. Ayrıca Soyer fotoğraf sanatından resim sanatına olan yolculuğunun hikâyesini de sanatseverlerle paylaşacak.