Rüstem’de yeni yıl Bazaar’ı

Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez dress code konseptine sahip Craft and Vintage Bazaar’ın on üçüncü ve yeni yıl etkinliği 18 Aralık 2021 - Cumartesi günü 11:00-17:00 saatleri arasında Lefkoşa - Rüstem Kitabevi'nde gerçekleşiyor.

Etkinlik organizatörlerinden yapılan açıklama:

“Bazaar'da tasarım ve el yapımı ürünleri, vintage kıyafet ve aksesuarları bulabileceksiniz. Kahve, atıştırmalık, yiyecek ve içecekler ise Rüstem Kitabevi Cafe'den ve bahçede kurulacak yiyecek standlarından temin edilebilecektir.

Xmas kıyafetini giymeyi ve maskeni takmayı unutma.

Emeğin, üretimin, vintage'in değer bulup evlerimize, hayatlarımıza taşındığı, adanın her yerinden bizleri buluşturan bir etkinlik haline gelen Bazaar'da görüşmek dileğiyle.”