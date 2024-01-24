Rüstem’de sergilerde kesintisiz hizmet

Murat OBENLER

Lefkoşa’nın en önemli kültür-sanat buluşma merkezlerinden birisi olan Rüstem Kitabevi 2024 yılına oldukça yoğun bir programla girerken Ocak ayında sergiler de ardı ardına sanatseverlerle buluşuyor.

Mustafa Batıbeniz’in “Öteki Mekanlar, Manzaralar” sergisinin 25 Ocak’ta sona ermesinin hemen ardından 26 Ocak Cuma günü saat 17.00’de yeni bir karma sergi açılıyor.

“Yalnızca İçteki Yakındır Başka Her şey Uzak” konulu karma resim sergisinde İstanbullu sanatçılar Dilek Gökdere, Hatice Özkan, Hüseyin Rüstemoğlu, Melike Uçku ve Seda Dinçay’ın resimleri sergilenecek.

31 Ocak Çarşamba gününe kadar gezilebilecek sergi Rüstem’s Gallery’de olacak.

2 Şubat tarihinde de yepyeni bir sergi sanatseverleri bekliyor olacak.