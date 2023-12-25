Rüstemde Paneller Serisi Caz teması ile sürüyor
Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat duraklarından Rüstem Kitapevi tarafından gerçekleştirilen Paneller Serisi Caz teması ile sürüyor.
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Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat duraklarından Rüstem Kitapevi tarafından gerçekleştirilen Paneller Serisi Caz teması ile sürüyor.
Rüstem’s Literary Club altında gerçekleştirilen panellerin yedincisi olan Tema:Caz gecesinde Okan Ersan-Jazz Fusion, Mete Hatay-Caz Sineması, Zeki Ali-Şiir ve Caz ve Bulut Ünvan-Roman ve Caz konulu sunumlar yapacaklar.
Melisa Karanlık’ın moderatör olacağı etkinlik 26 Aralık Salı gecesi saat 18.00’de yapılacak. Giriş ücreti 150 TL olup (ilk kahve ücretsiz) biletler kapıdan temin edilebilmektedir.
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