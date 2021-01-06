Rüstem Kitabevi’nde sanat ve antika buluşmaları başladı Antika eserler koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu





Rüstem Kitabevi, geçtiğimiz ay ana binasına eklenen yeni etkinlik alanı, antika ve sanat koleksiyonerlerinin hizmetine açtı.

Her cumartesi, saat 11.00 - 17.00 arasında düzenlenecek olan sanat ve antika buluşmaları ile koleksiyonerlerin, sanatçıların ve antika tutkunlarının bir araya gelmesi hedefleniyor.

Eclectic Universe Of Rüstem mottosu ile farklı dönem, stil ve janralara ait antika ve sanat eserleri alternatif bir bakış açısı ile bir araya getiriliyor.

Özgün baskılardan heykellere, tablolardan efemereya, nümizmatikten antika oyuncaklara uzanan geniş bir yelpaze farklı koleksiyonerlerin gözüyle bir araya getirilerek meraklıları için sergileniyor.

Ayrıca sunulan antika ve sanat eserleri satın alınabiliyor. Ayrıca bu yeni etkinlik alanı, pandemi koşulları el verdiği sürece düzenlenecek müzayedelerle de desteklenecek.