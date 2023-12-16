Rüstem Kitabevi’nde Caz gecesi

Başkent Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat etkinlik ve buluşma mekanlarından Rüstem Kitabevi’nde ülkemizin değerli caz müzisyenlerinden oluşan bir caz gecesi yer alacak.

Bas gitarda Cahit Kutrafalı, trombon ve saksafonda Charis Ioannou, gitarda Kadir Evre ve vurmalılarda Uğur Güçlü’den oluşan dörtlü en güzel caz parçaları yanısıra kendi bestelerini de cazseverler ile buluşturacak.

19 Aralık Salı gecesi 21:30’da başlayacak konser 200 TL olup biletler kapıda satılacak.