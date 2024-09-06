Rüstem Kitabevi, Sonbahar’ı sergi,atölye,gösteri ve konserler ile karşılayacak

Başkent Lefkoşa’nın dört mevsim kültür-sanat buluşmalarının önemli merkezlerinin başında gelen Rüstem Kitabevi’nde sonbaharın göz kırpmasıyla etkinlikler de Eylül ayına yayılan bir program içinde gerçekleşecek. Eylül ayında da sergi, stand up gösterisi, atölye ve konserlerden oluşan etkinlikler dizisi sanatseverleri bekliyor olacak.

Program:

7 Eylül Cumartesi saat:21:00… MAGNETİC FACES(Hüseyin Kırmızı, Ahmet

Akınsel, Özbil Kurtulmuş, konuk şarkıcı Miray Çakır)

9 Eylül Pazartesi,saat:19:00-21.30..… Mek’an Oyuncuları Yetişkinler Atölyesi

(Eğitmen: Erdoğan Kavaz ve konuk eğitmenler)

20 Eylül Cuma-saat 20:00…NEW SİMPLİCİTY Contemporary Classical Music-

Anastasiia Andrievskaya Konser

21 Eylül Cumartesi saat:19.00…İMPERFECT (Bejan Shamsov kişisel resim sergisi)

25 Eylül Çarşamba saat:21:00 ….. İki Toplumlu Komedi Stand Up Gösterisi

(Düzenleyen:Hakan Çoban) Dil: İngilizce (Not: Katılmak isteyen stand upcılara

açıktır)