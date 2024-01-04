Rüstem Kitabevi, 2024’e de dopdolu kültür-sanat programıyla giriyor

Murat OBENLER

2024 yılının ilk ayında başkent Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat buluşma mekanlarından Rüstem Kitabevi’nde yine çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak. Gerek yurtdışından turistlerin uğramadan geçmedikleri gerek yerli halkın bir şeyler yiyip içerek sosyalleşmek ve kitap satın almak için uğradıkları gerekse sanatsal etkinliklere ilgisi olan kesimlerin buluşma noktası olan Rüstem Kitabevi, Ocak ayında da sergiler, oyunculuk atölyesi ve panel ile yine sanatseverler için dopdolu bir program hazırladı.

Rüstem Kitabevi OCAK 2024 programı

-Erdoğan Kavaz yönetimindeki Yetişkinler için Oyunculuk Atölyesi

Her Çarşamba akşam 19:00’da gerçekleşecek

-Rüstem Literary Club 8. Disiplinlerarası Paneli: GERÇEK

(Panelde gerçek teması, sinema, felsefe ve kültürel çalışmalar alanlarında incelenecek)

Tarih: 17 Ocak 2024,Çarşamba

-Sergi Açılış… Mustafa Batıbeniz

Tarih:19 Ocak 2024,Cuma

-Karma Resim Sergisi açılışı

Türkiye'den gelen sanatçılar

Melike UÇKU, Hüseyin RÜSTEMOĞLU

Hatice ÖZKAN, Zeynep Seda DİNÇAY

Tarih: 26 Ocak 2024,Cuma

-Sage’nin Ağaçları

Salih Geçimli Resim Sergisi

Rüstem Ana Galeri

Tarih: 15 Ocak 2024’e kadar