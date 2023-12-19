“Ruslara haksızlık yapılıyor”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Avrupa Birliği’nin Rus oligarklara yönelik uyguladığı yaptırımları “haksızlık” olarak niteledi, yaptırımlar nedeniyle Rusların yatırımlarını Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine taşımasının “önemli olduğunu” söyledi:

“Güney Kıbrıs (Kıbrıs Cumhuriyeti), bir Avrupa devleti olduğu için Rus vatandaşlarına çok haksızca uyguladıkları birtakım ablukalar, ciddi eylemler, tedbirler oluyor.”

Türkiye’de yayın yapan “harici” isimli haber sitesine açıklama yapan Ersin Tatar, güneydeki bankalarda bulunan paralarına yönelik uygulanan yaptırımlardan kaçmak için Kıbrıs’ın kuzeyine geçen Rusların, aslında “kuzeyde bir düzen olduğu ve buna saygı duydukları için” geçtiklerini iddia etti.

Tatar, Rus oligarkların paralarını yıllardır Kıbrıs’ın güneyindeki bankalarda, bu kapsamda AB içinde tuttuğunu itiraf ettiği açıklamasında, Kıbrıs Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanlarının, söz konusu şahıslara yurttaşlık verdiklerini, bu sayede yatırımın arttığını söyledi.

Tatar, “Yani bu yatırım olayı böylesine ciddi bir konu” yorumunu yaptı.

Ukrayna’yı işgali sonrası Rusya’ya karşı ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, Avustralya ve daha birçok ülke, çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Rusya’nın bazı zengin ve siyasi arenada güç sahibi olan “oligarklarının” varlıkları incelemeye alınmış; pek çoğunda “kara para” tespiti yapılmıştı.

Bu kapsamda, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından yürütülen Cyprus Confidential araştırmaları yapılmış ve Rus oligarkların Kıbrıs’ın güneyinde nasıl para akladığı ortaya çıkarılmıştı…

Ersin Tatar, aynı röportajında Rusya’nın, artan nüfus nedeniyle Kıbrıs’ın kuzeyinde temsilcilik açacak olmasının “hafife alınmaması” gerektiğini söyledi, “Bunu kimse küçümsemesin” dedi.

Tatar, geçtiğimiz günlerde de Rus haber ajansı TASS’a açıklama yaparak, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’i “KKTC’yi tanımaya” davet etmişti.