Rus saldırısından kaçış: Lviv tren istasyonunda endişeli bekleyiş

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

Ukrayna'nın Lviv şehrindeki tren istasyonunda, ülkede başlayan çatışmaların ardından savaştan kaçan siviller nedeniyle gece gündüz büyük yoğunluk yaşanıyor. Bugün yapılacak ateşkesle birlikte yoğunluğun daha artması bekleniyor.

Ülkenin dört bir yanından çok sayıda insan, devam eden Rus saldırılarından kaçmak için komşu Polonya'ya giden bir trene binmeyi umdukları Lviv'e gidiyor.

Tren istasyonunda bekleyenler uzun kuyruklar oluşturuyor.

Lviv, Polonya sınırından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta ve şu anda birçok insanın daha güvenli yerlere tahliye edilmek üzere toplandığı bir transfer noktası.

BM: 1 Milyon 735 bin 68 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı.

Açıklamada, 24 Şubat-6 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Polonya'ya 1 milyon 27 bin 603, Macaristan'a 180 bin 163, Slovakya'ya 128 bin 169, Moldova'ya 82 bin 762, Romanya'ya 78 bin 977, Rusya'ya 53 bin 300, Belarus'a 406 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 183 bin 688 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.