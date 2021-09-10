Rus makamları tarafından dolandırıcılık suçlaması nedeniyle aranan Rus şahıs Baf'da tutuklandı

Rus makamları tarafından uluslararası bir tutuklama emriyle neredeyse on yıldır aranan 59 yaşındaki Rus bir şahsın Baf'ta tutuklanmasının perde arkasında on milyonlarca dolandırıcılık vakası bulunuyor.

PIK'in haberine göre; söz konusu şahsın, yasadışı bir şekilde 57 milyon rubleden fazla transfer ettiği bir banka hesabına bir şirket kaydettiği iddia ediliyor.

Dolandırıcılığın 1997 ile 2010 yılları arasında Rusya'da, işlendiği iddia ediliyor. 59 yaşındaki kişi dün gece Baf havaalanına vardığında tutuklandı.

Bugün, Rus makamlarına iade sürecinin başlaması için Baf Kaza Mahkemesi'ne çıkarılması bekleniyor.