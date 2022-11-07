Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos hayatını kaybetti

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, bu sabah hayatını kaybetti.

Rum radyosu ve medyası, doktorlarının, 4 yıldır kanserle mücadele eden II. Hrisostomos’un ölüm saatini 06.40 olarak açıkladığını duyurdu.

II. Hrisostomos’un “tahtının vekili” Baf Metropoliti Yeorgios’un Sen Sinod Meclisi’ni toplayacağı, diğer “bağımsız Ortodoks Kiliselerinin başlarına haber verileceği ve cenazesinin halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.