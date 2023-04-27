Akdoğan’da bir tarlada çıkan yangında rulo balya bağlama makinesi küle döndü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında Cemil Çelebi’ye ait çalışır durumdaki rulo balya bağlama makinesinde, muhtemelen rulmanların sıkışarak ısınması sonucu çıkan, makineyi ve bir adet rulo balyayı küle çeviren yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.