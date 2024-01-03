“Ruhsatta adım kullanılmış olabilir”

Serap ŞAHİN

İsias Otel Davası'nda mahkeme, sanıkları dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda otelin mühendislerinden Hasan Aslan kendini savundu.

Aslan, İsias Otel ‘in 1990'lı yılların başında konut olarak yapıldığını, zemin ve 7 kat şeklinde yapıldığını hatırladığını, Ahmet Bozkurt'un samimi arkadaşı olduğunu söyledi.

Aslan, 1993 tarihli ruhsattaki otelin fenni mesul sorumlusu (TUS) olduğuna dair iddiaları kabul etmediğini, otelin yıkımında herhangi bir kusurunun olmadığını söyledi; ruhsatta adının kullanılmış olabileceğini iddia etti.

Aslan, deprem yönetmeliğinin sonradan değiştiğini ve ilgili binanın şiddete dayanamadığını ifade etti, bu kapsamda diğer binalar gibi yıkıldığını söyledi.