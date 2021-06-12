Devrim DEMİR

Kıbrıs’ı bölen barikatlardan kontrollü geçişlerin yeniden başlaması ile birlikte Lokmacı Esnafı’nın yüzü 16 ay sonra nisbeten güldü…

16 aydan sonra kepenkler yeniden açıldı, esnaf eski günlere döneceği günlere odaklandı. Arasta’da hareketlilik son 6 gündür fark edilirken, esnaf güneydeki müşterileri ile yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyor…

Lokmacının havasının bir başka olduğunu söyleyen esnaf, “Ruh halimiz düzeldi, insanlarla yeniden iletişim kurduk” dedi.

Geçiş noktlarında PCR sıkıntısı olduğu iddiası…

YENİDÜZEN’e konuşan arasta esnafı özellikle çift aşılı olan kişilere de PCR istenmesinin ciddi sorun olduğu, güneyden kuzeye geçişlerde PCR testlerinin ücretli olmasının da geçişleri olumsuz etkilediği görüşünü paylaştı.

PCR uygulamasında düzenlemeye gidildiği takdirde, geçişlerin eskisi gibi olacağı inancında olduklarını ifade eden esnaf, “Sağlık açısından hem kuzey, hem de güney tedbirli davranmak istiyor ama biraz daha iyi bir düzenlemeye gidilmesi şart” ifadelerini kullandı.

Bölge hareketli, yeni dükkânlar açılma aşamasında…

COVID-19 salgın tedbirleri çerçevesinde 2020 yılı Mart ayında geçiş kapılarının kapanması sonrası özellikle Arasta bölgesinde hizmet veren birçok işletme kapısına kilit vurmuştu. Birçok dükkân 16 ay kapalı kaldı. 4 Haziran geçişlerin yeniden başlaması ile çarşı hareketlendi, kapalı olan dükkânlar bir bir açılıyor. Yeni dükkânlar ise faaliyete geçme hazırlığında.

Arasta esnafı YENİDÜZEN’e konuştu…

Mustafa Yüksekbaş (Pırlant kuyumcu)

“Güzel günler bizi bekliyor”

Geçiş kapılarının bir buçuk yıl sonra yeniden açılmasının esnafın faydasına olduğunu kaydeden Mustafa Yüksekbaş, bazı şeylerin yerine oturmasının biraz zaman alacağını söyledi. Yüksekbaş, 4 Haziran tarihinde geçişlerin başladığını, ancak istenilen hareketliliğin henüz gözlemlenmediğini bunun da normal olduğunu kaydetti.

Sağlık açısından hem kuzey, hem de güneyin tedirgin olduğuna da dikkati çeken Yüksekbaş, “Giriş çıkışlarda uygulanan prosedür biraz sıkıntı oluşturmakta. Görüntüye göre bir iki ay daha zamanımız var ama kapalı olmasından çok daha iyi. Eski müşterilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı herkes mutlu bu da bizim için sevindirici daha güzel günlerin bizi beklediğine inanmaktayım” dedi.

Oruç Kaya: “Esnaf umutlandı”

Bir buçuk yıl sonra Arasta’da sokakların insan sesleri ile dolmasının sevindirici olduğunu kaydeden Oruç Kaya, “Geçiş kapılarının açılması özellikle biz esnaf için çok iyi oldu. Eski işlerimiz henüz yok tabi bu zaman içinde düzelecek, önemli olan kapıların açılması” dedi.

Esnaf için umut olduğunu söyleyen Kaya, 16 ay sonra sabah dükkânını açarken umutlu olduğunu belirtti.

Bir buçuk yıl dükkânını siftah yapmadan kapattığını, son günlerde az da olsa iş yaparak kapatabildiği için mutlu olduğunu dile getiren Oruç Kaya, “Devlet 16 ay boyunca maddi konuda hiçbir şekilde yanımızda olmadı, çok zor günler geçirdik. Lefkoşa ve Mağusa Surlariçi esnafı tamamen bitmişti resmen, umarım her şey yoluna girer” şeklinde konuştu.

Artemel Gürel (The Grill Father):

“PCR uygulaması geçişlerde ciddi sıkıntı”

Geçiş kapılarının açılmasının tüm ada için çok iyi olduğunu, özellikle Surlariçi esnafının yeniden umutlandığını kaydeden Artemel Gürel, son 6 gündür işlerde biraz düşüş yaşandığını ifade etti.

Geçiş kapılarının açılması ile müşterilerinin güneye kaydığını, bunun da normal olduğunu dile getiren Gürel, “16 aydır hem güneyde, hem kuzeyde yaşayanlar çok bunaldı” dedi.

Esnafın yavaş yavaş hareketlenmeye başladığının da altını çizen Gürel, yiyecek içecek sektörünün canlandığını kaydetti. Yeni dükkânların bölgede açılım hazırlığında olduğunu da dile getiren Artemel Gürel, “Yeni dükkânlar açılıyor, kapananlar yeniden açılma heyecanına geçti. Geçişlerde en büyük sıkıntı şuan uygulanan PCR testleri ile ilgili. Güneyde ücretli ve geniş kısmı da henüz gelmek istemez” dedi.

Turgut Süngülü (Ören Kuyumculuk)

“İnsanlarla yeniden iletişim kurduğumuz için mutluyum”

Senelerdir Arasta esnafı olan Ören Kuyumculuk, 16 ay sonra yeniden karşılıklı geçişlerin başlamasına çok sevindiğini söyledi. 4 Haziran itibarı ile çarşı esnafı olarak Lokmacı Geçiş Noktası’ndaki hareketlilik gözlemlediklerini dile getiren Turgut Süngülü, “Ekonomik krizin verdiği durumdan dolayı hem kuzey hem güney sıkıntılar yaşayacağız. Eski müşterilerimizi, yeniden göreceğimize eminim. Bir ay sonra daha da farklı olacağına inanıyorum. Kötü günleri atlattığımıza ruh halimizin düzeldiğine insanlarla yeniden iletişimin başlamasına çok sevindim” dedi.

Bünyamin Yüksekbaş: “Yeni bir kan akışı yaşanıyor”

4 Haziran itibarı ile 9 geçiş kapısının karşılıklı olarak açılmasının yeni bir kan akışı olarak nitelendiren Bünyamin Yüksekbaş’ın ifadeleri şöyle:

“Bir canlılık hareketlilik ortamı oluştu. Yaşanan salgın nedeniyle insanlar hala yeterince kendini güvende hissetmiyor, bu çok normal. Hem kuzey hem de güneyde sağlıkla ilgili doyurucu açıklamalar yapmamaları, tedirginlik oluşturdu. Geçiş kapılarının kullanılmaya başlaması bölgede canlılığı da beraberinde getirdi. Güneyden gelenler fiyatların cazip olması nedeniyle tercih ediliyor. Esnafın da aynı olması ayrı bir güven vermekte. Akşamları bölge yüzde 60 güney yüzde 30 kuzeyden gelenlerle ayrı bir güzellik katarak canlanıyor. Eğlence sektörü de yeme içme sektörü de ciddi şekilde hareketlendi. Fiyat istikrarı da çok önemli dilerim böyle gider.”

Mehmet Kaya (Facen Butik):

“Sadece maddiyat olarak bakmayalım”

Arasta’da 30 yıldan bu yana esnaf olduğunu anlatan Mehmet Kaya, eski müşterilerini geçiş kapılarının açılması ile yeniden gördüklerini anlattı.

Kaya, “İyi oldu komşularımız geldi, 16 ay boyunca kapalıydık. Arasta hep kapalıydı bu olayı maddiyat olarak görmeyelim, hepimiz dükkânlarımıza geri döndük. Arastanın havası bambaşka mutluyuz daha güzel günler olacak. PCR sistemine daha bir düzen gelirse geçişlerin artacağı inancındayım” ifadelerini kullandı.

Öğünsen Hacışakiroğlu (So Chic):

“Her iki toplumun bağının kopmaması sevindirici”

Geçiş kapılarının yeniden açılmasının çok olumlu olduğunu anlatan Öğünsen Hacışakiroğlu, her iki toplumun bir biri ile bağlarının kopmamasının ekonomiye de katkı açısından çok sevindirici olduğunu söyledi.

Açılımla beraber eski canlı günlere dönüleceğine de ifade eden Hacışakiroğlu, “Bu açılımla beraber, eski canlı günlere dönerek daha da gelişeceğine inanıyorum. Sağlık kurallarına uyularak yapılacağı inancındayım” dedi.

16 aydan sonra kepenkler yeniden açıldı, esnaf eski günlere döneceği günlere odaklandı

Coronavirüs tedbirleri kapsamında tedbirlerle açılan geçiş kapıları esnafa umut oldu