“RTÜK başkanı erişim kısıtlanacak dedi”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ile görüştüğünü ve Netflix’te yayınlanacak ‘Famagusta’ dizisinin Türkiye’deki erişiminin kısıtlanacağını, ve gösterimine izin verilmeyeceği yönünde bilgi aldığını söyledi.

CNNTÜRK canlı yayınında konuşan Töre, Famagusta dizisinin ardında “Rum Yunan lobisi” olduğunu iddia etti, daha sonra hızını alamayıp, “Siyonizm” ve “FETÖ”nün de olabileceğini söyledi.

Netflix’i lanetlediklerini ve kınadıklarını söyleyen Töre, “Maraş bölgesinde sadece iki binada Türk mücahitlerine ateş açıldığı için hasar vardır. 50 yıl geçmesine rağmen binalar halen ayaktadır” iddiasında bulundu.