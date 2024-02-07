“Ronaldo forması çaldı” tutuklandı

Lefkoşa'da Vakıflar Pasajında faaliyet gösteren işletmeden forma ve bileklik çalan A.O.I. isimli zanlı tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Salı günü Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde Vakıflar Pasajında faaliyet gösteren Akay Ticaret isimli işletme içerisinden, toplam değerleri 290 TL olan bir adet üzerinde 7 numara Ronaldo yazılı formayı üzerine giyerek, bir adet siyah renk bilekliği de bileğine takarak ödeme yapmadan işletmeden çıkarıp sirkat ettiğini söyledi.

Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının askıda benzer bir meseleden davası olduğunu da belirtti.

Polis memuru, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu ancak daha önce de suç işlediğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının daha önce teminatla serbest kaldığını ancak bu şansı kullanmayı yeniden suç işlediğini belirterek, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.