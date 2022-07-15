River Side’da her gece ayrı bir eğlence yaşandı

Murat OBENLER

Riverside Garden Resort Hotel’de bayramın her gecesi farklı bir konser ile otelde konaklayan konuklar keyifli bir bayram geçirdi. Gündüz çocuklarıyla birlikte havuz ve aqua parkın keyfini çıkaran misafirler ilk gece Ebru Aydın ve orkestrasının söylediği türkçe ve yapancı pop müzik parçaları ile, ikinci gece Gülümser ve Şenol ikilisinin türkçe 80’ler ve 90’lar şarkılarıyla ve bayramın 3. Gecesi ise Metin Güneralp ve Grup Acoustica’nın türkçe rock ve pop parçaları ile gönüllerinde eğlendiler.

River Side büyük havuz başında gerçekleşen bayram eğlencelerinde bazı konuklar gece müzikle birlikte havuzun keyfini çıkarırken bazı konuklar da pistte bol bol dans ettiler. Bayramı yüzde yüz dolulukla geçiren otel eğlence çeşitliliği ve müşteri memnuniyeti ile yine göz doldurdu.



Bayram coşkusu müziklerle gece günüz sürdü

Otelin uluslararası müşteri çeşitliliğine uygun olarak bir program hazırlayan otel yönetimi gerek gündüz dj.eşliğindeki müzik ile gerek gündüz seansındaki yoga, animasyon ,balon partisi ve çeşitli oyunlar ile gerekse gece konserleri ile konuklara bayramın coşkusunu doyasıya yaşattı.