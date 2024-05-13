Rialto Tiyatrosu 25. yılını çok özel bir konserle kutlayacak

Limasol'un kültür-sanat etkinliklerinin değişmez mekanı olan Rialto Tiyatrosu bu yıl 25. yılını kutluyor. 25.yaşını kutlamak amacıyla Yunan besteci ve Rialto'nun sadık dostu Stamatis Kraounakis’in liderliğinde bir dizi virtüöz enstrümantalistin de eşlik edeceği konser 15 Mayıs'ta saat 20.00’de Rialto Tiyatrosu’nda yer alacak. Yunan bestecinin geceye özel olarak hazırladığı repertuvarını icra edeceği heyecan verici programda kendisine piyano ve klavyelerde Dimitrios Andreadis, buzukide Nicos Katsikis ve kontrbasta Lambros Papanicolaou eşlik edecek.

15 Mayıs'taki konserin açılışını, iki Kıbrıslı müzisyen Andreas Theocharous ve Nicholas Georgiou tarafından 2023 yılında kurulan Krama Brass Band yapacak. Altı üflemeli çalgı, bir gitar ve davulu bir araya getiren grup, unsurları ve kültürleri birleştirme konsepti üzerinden Akdeniz ve Batı müziğinin harmanlanmasından ilham alıyor.

Konserin biletleri € 12 /10 olup E-ticket : www.rialto.com.cy adresinden alınabilir.