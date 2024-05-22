Rialto Tiyatrosu 25. yaşını ünlü sanatçı Stamatis Kraounakis’nin müzikleriyle kutladı

Murat OBENLER

Limasol'un kültür-sanat etkinliklerinin değişmez mekanı olan Rialto Tiyatrosu bu yıl 25. yılını çok özel bir konserle kutladı. Yunan şarkıcı, söz yazarı, besteci, yapımcı, yazar ve yönetmen ve Rialto'nun sadık dostu Stamatis Kraounakis’in liderliğinde bir dizi virtüöz enstrümantalistin de eşlik ettiği muhteşem konser 15 Mayıs'ta saat 20.00’de Rialto Tiyatrosu’nda yer alırken salonu dolduran Rialto dostları 25.yılı coşkuyla kutladılar. Konser öncesinde de Rialto Tiyatrosu’nun kurucularının da aralarında bulunduğu çeşitli dönemlerin yöneticileri, Rialto Tiyatrosu sevdalıları, sanatçılar ve sanatseverlerin katıldığı bir resepsiyon gerçekleştirildi ve Rialto Yöneticileri tarafından bir konuşma yapıldı.

Yunan bestecinin geceye özel olarak hazırladığı repertuvarını icra ettiği heyecan verici programda kendisine piyano ve klavyelerde Dimitrios Andreadis, buzukide Nicos Katsikis ve kontrbasta Lambros Papanicolaou eşlik etti.

15 Mayıs'taki konserin açılışını, iki Kıbrıslı müzisyen Andreas Theocharous ve Nicholas Georgiou tarafından 2023 yılında kurulan Krama Brass Band yaptı. Altı üflemeli çalgı, bir gitar ve davulu bir araya getiren grup, unsurları ve kültürleri birleştirme konsepti üzerinden Akdeniz ve Batı müziğinin harmanlanmasından ilham alıyor.