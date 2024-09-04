“Rialto Sinema” 5 filmlik açık hava sineması heyecanı sunuyor

Murat OBENLER

Rialto Tiyatrosu’nun çok beğenilen ve beklenen açık hava sinema etkinliği “Rialto Sinema 24” Limasol’da SEK park yerinde 4-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünyanın farklı ülkelerinden filmleri Eylül ayının esintili havasında yıldızlar altında izleme imkanı sunan etkinlik 4 Eylül Çarşamba akşamı Emmanuel Courcol’un yönettiği 2020 Fransa yapımı “Un Triomphe” filmi ile başlayacak. Orijinal dillerinde ve Yunanca-İngilizce altyazılı şekilde gösterilecek ödüllü filmler (Karlovy Vary, Selanik, Cannes FF) sinemaseverlere benzersiz bir film izleme deneyimi sunacak.

Film Programı

4/09 Çarşamba 20:30 (105’) Un Triomphe (Fransa, 2020), Yön: Emmanuel Courcol

6/09 Cuma 20:30 (91’) Fremont (ABD, 2023),Yön: Babak Jalali

7/09 Cumartesi 20:30 (99’) Innocent (Fransa, 2022) 15+, Yön-Senarist-Oyuncu: Louis Garrel

9/09 Pazartesi 20:30 (78’) Magnetic Fields (Yunanistan, 2021),Yön: Yorgos Goussis

10/09 Salı 20:30 (134’) Μasquarade (Fransa 2022) 15+, Yön-senarist: Nicolas Bedos

Festival Yeri: SEK Park Alanı

Detaylı Bilgi/Bilet: www.rialto.com.cy

Telefon: 77 77 77 45

Bilet Fiyatı: €8