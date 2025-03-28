Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Asım Akansoy, yaptığı açıklamada ‘Hak ve Özgürlükler Platformu’nun yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Açıklama şöyle:

“Biri namaz kıldırmazmış, diğeri insanları kendi ülkesinden kovuyor. Utanmadan da kandan bahsediyorlar… Rezillik ve hadsizlik diz boyunu aşmış durumda.

Bu kendini bilmez tavırlara, nefret ve düşmanlıkla yoğrulmuş hallere tahammülümüz yok.

Amaçları kutuplaştırmak, bölmek... Bu tür basit kışkırtmalara gelecek değiliz.”