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Rezervasyon parasını zimmetine geçirdi, tutuklandı

Rezervasyon parasını zimmetine geçirdi, tutuklandı

Girne’de bir restoranda çalışan T.B.’nin (E-44) müşteri tarafından banka hesabına yatırılan 4 bin 320 TL’lik rezervasyon parasını işletme sahibine teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

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Girne’de bir restoranda çalışan T.B.’nin (E-44) müşteri tarafından banka hesabına yatırılan 4 bin 320 TL’lik rezervasyon parasını işletme sahibine teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

7 Eylül’de yaşanan olayın polisin bilgisine getirilmesiyle T.B. tutuklandı.

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