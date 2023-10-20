Reuters: ABD’nin Irak’taki hava üssüne saldırı düzenlendi

Reuters Haber Ajansı'na göre Perşembe günü Irak’taki ABD askeri güçlerine roket ve İHA’larla saldırı düzenlendi.

Reuters’ın haberinde Ayn el Esad hava üssünde çok sayıda patlamanın duyulduğu ve Irak ordusunun alanı kapatarak arama operasyonu başlattığını aktardı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin olup olmadığı bilinmiyor. Geçen hafta İran ile ilişkili Iraklı birtakım silahlı gruplar, İsrail’e verdiği destek dolayısıyla ABD’yi tehdit etmişti.

Perşembe gününün ilk saatlerinde Pentagon Irak ve Suriye’deki ABD güçlerinin hedef alındığını ve küçük yaralanmaların olduğunu açıklamıştı, sivil bir müteahhidin olası bir saldırı tehdidinden korunurken kalbiyle ilgili yaşadığı bir sağlık problemi yüzünden hayatını kaybettiği kaydedildi.