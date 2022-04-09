Restorancılar ‘acil görüşme’ istedi

Restorancılar Birliği, sektördeki sorunları konuşmak ve son yapılan zamların yarattığı sıkıntılarla ilgili görüşlerini sunmak için Başbakan Faiz Sucuoğlu ve ilgili bakanlık yetkilileriyle acil görüşme talep etti.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra son yapılan alkol ve elektrik zammı konusunda indirime gidileceği açıklanmasına karşın indirimlerin halen yürürlüğe girmediğine de işaret eden Restorancılar Birliği, sıkıntılı durumu aşabilmek için iyi niyetle karşılıklı fikir paylaşımı isteğini belirtti.

RESBİR Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği olarak sektörümüzdeki sorunları konuşmak ve son yapılan zamların yarattığı sıkıntılarla ilgili hükümete görüşlerimizi sunmak için Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu ve ilgili bakanlık yetkilileriyle acil olarak görüşme talep ediyoruz.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra son yapılan alkol ve elektrik zammı konusunda indirime gidileceği açıklanmıştı, ancak bu konunun hala yürürlüğe girmemiş olduğunu görüyoruz. Başbakan Sucuoğlu’nun zamlarda düşüş olacağı açıklaması sektörümüzde olumlu karşılanmıştır. Bununla birlikte geçtiğimiz çarşamba ve perşembe günü nihayi kararların alınmadan önce sektör temsilcileri ile de görüşülmesi gerektiğini sözlü olarak Sayın Başbakan’a iletmiştik.

Res-Bir ve diğer sektörlerle bu konuların ilgili bakanlık yetkililerinin de hazır bulunacağı bir toplantıda ele alınması talebimizi yazılı olarak iletiyoruz.

Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu aşabilmek için iyi niyetle karşılıklı fikirlerimizi paylaşıp gereğinin yapılması konusundaki fikirlerimizi yetkililerle en kısa sürede paylaşmak istiyoruz.”