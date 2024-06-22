Ressam Ergin, cezaevindeki çocuklar için ‘masal odası’ yaptı

Ressam Çağrı Ergin, Lefkoşa’daki merkezi cezeavinde bulunan çocuklar için ‘masal odası’ tasarladı.

Cezaevindeki bir odayı çeşitli renklerde boyayarak masal anlatılması için özel bir hale getiren Ergin, cezaevinde doğan çocuklar için gönüllü olarak yaptığı bu projenin kendisi için oldukça önemli olduğuna değindi.

Ergin, projeye katkıda bulunmak isteyen gönüllülere çağrıda bulundu.

“Ne şekilde doğarsa doğsun her bebek masumdur” diyen Ergin, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ve Çavuş Melda Yetişmiş’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.