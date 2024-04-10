Ressam Çağrı Ergin, Ajda Pekkan için özel tablolar çizdi

Kıbrıslı Türk Ressam Çağrı Ergin, Türkiyeli ünlü sanatçı Ajda Pekkan için özel tablolar hazırladı.

Pekkan'ın bayramın birinci gününde Grand Sapphire Resort Otel'de gerçekleştireceği konser öncesinde, oteldeki atmosferi daha da renklendirecek olan bu tablolar, sanatseverlerle ve Ajda Pekkan’la buluştu.

Ergin'in yaptığı tablolar, Süperstar Ajda Pekkan'ın konaklayacağı odaya, lobisine ve balo salonuna özel olarak yerleştirildi.