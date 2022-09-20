Ertuğrul SENOVA

Milliyet gazetesinin “Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuş” iddiasıyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Bu yönde bazı resmi girişimler var ama açıklama yapmak için oldukça erken. Çalışmalar devam ediyor” dedi.

15 Kasım tarihinde yapılacağı iddia edilen direkt uçuşla ilgili müracaatın özel bir şirket tarafından yapıldığını söyleyen Arıklı, “Müracaatı değerlendiriyoruz. Görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yeni havalimanının 15 Kasım tarihinde açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine Arıklı, “Herhangi bir eksiklik yok. Teknik cihazların büyük bir kısmı geldi. Açılışı engelleyecek bir eksiklik yok” dedi.

“Hedef, ilk uçuşu kendi havayolu şirketimizle gerçekleştirmek” diyen Arıklı, “Kendi havayolu şirketimizle ilk uçuşu 29 Kasım ya da 15 Kasım’da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni havayolu şirketi konusunun bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme geleceğini söyleyen Arıklı, “Gerekli yetkiyi bugün alacağız. Rus uçağı inmese de kendi uçağımız inecek” şeklinde konuştu.

Milliyet’in iddiaları…

Milliyet gazetesi, diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya Hükümeti’nin onayıyla, Rusya – KKTC arasında, ‘muhtemelen bir tur operatörü aracılığıyla’ doğrudan uçuşların gerçekleştirileceğini iddia etti.

Haberde, ilk uçuşun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, 15 Kasım’daki yeni havalimanı açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı da öne sürüldü.